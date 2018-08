Snik, het einde is nabij: ‘Homeland stopt definitief na volgend seizoen’

Slecht nieuws voor de fans van de razend populaire televisieshow Homeland: het achtste seizoen wordt ook het laatste seizoen. Dat heeft Showtime president en CEO David Nevins bekend gemaakt.

Lees ook

Nieuwe maand, nieuw Netflixmateriaal: déze films en series verschijnen in augustus

Dus tóch

In januari 2019 beginnen de opnames van de nieuwe afleveringen, die in juni 2019 te zien zijn. Claire Danes, die de rol van CIA-agent Carrie Mathison speelt, zei in juni nog bij de Today Show dat ze niet zeker wist of seizoen 8 de finale zou worden. “Ik vraag me dat ook af, er is zo niks over uitgesproken, maar het lijkt er wel op.” De 39-jarige Danes is momenteel in verwachting van haar tweede kind, dat ze krijgt met echtgenoot Hugh Dancy.

Claire al even klaar met Carrie

Homeland, dat in Nederland wordt uitgezonden door de NPO, ging in 2011 in première en won de tientallen prijzen in diverse categorieën. Afgelopen april gaf Danes aan redelijk klaar te zijn met Carrie. “Ze is vrij intens”, zei de actrice toen. Daar heeft Claire een puntje: haar personage leidt aan een bipolaire stoornis, een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, van manisch tot depressief.

Wat zal de finale ons brengen?

Waar seizoen 8 ons naartoe brengt is nog even de vraag. Gansa zag er wel heil in om te eindigen in Israël, Homeland is namelijk gebaseerd op een Israëlische serie genaamd Prisoners of War (Hatufim in het Hebreeuws). De verwachte releasedatum voor het laatste seizoen is begin 2019.

Bekijk de trailer van seizoen 7 in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Showtime