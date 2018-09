Rillingen: ‘Holland’s Got Talent’-finalist bekent misbruik met tien jongetjes

Een 26-jarige man uit Krommenie heeft in de rechtbank bekend dat hij tien jongetjes heeft misbruikt. Lars de R., die bekend werd als gitaar spelende finalist van de talentenshow Holland’s Got Talent in 2009, wordt ervan beschuldigd dat hij met vier jongens in India, een Kroatische jongen en jongens in Nederland meermalen seks heeft gehad. Het jongste slachtoffer was vier jaar.

Excuses

De R. zei in de rechtbank in Alkmaar zijn verantwoordelijkheid te willen nemen. “De slachtoffers hebben hier geen enkele schuld aan. Ik wil mijn excuses aanbieden.” Het misbruik door De R. zou hebben plaatsgevonden gedurende ruim acht jaar, tot zijn arrestatie vorig jaar.

Sekstoerist

Hij reisde in die periode drie keer naar India, waar hij naar eigen zeggen seksuele contacten had met vier jongens. De rechter merkte op dat hij dat tegen betaling deed en De R. dus een sekstoerist was. “Een volwassen man die geld aanbiedt aan arme kinderen.” Ook andere slachtoffers haalde hij over met geld of speelgoed.

Jaren contact

Met het Kroatische jongetje had De R. al sinds 2010 contact, toen die pas vijf was. De rechter hield hem voor dat hij tegen die jongen had gezegd dat die nee moest blijven zeggen, maar daar vervolgens niet naar luisterde. “Als volwassene wilt u het toch en dan moet zo’n ventje nee blijven zeggen.”

Gitaarles

De R. misbruikte de Nederlandse slachtoffers veelal als hij gitaarles gaf en toen hij activiteitenbegeleider was in een Amsterdamse speeltuin. De slachtoffers lieten vaak wel blijken dat ze niet wilden, blijkt onder meer uit videobeelden, maar De R. zette dan toch door.

De strafeis wordt later bekend.

