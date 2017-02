Hoera! Zoontje voor Tina de Bruin en Vincent Croiset

Goed nieuws voor acteurskoppel Tina de Bruine en Vincent Croiset, ze zijn namelijk ouders geworden van een zoontje! Vorige week donderdag is Tina bevallen van een jongetje, haar management heeft laten weten dat zowel moeder als zoon het goed maken.

Het jongetje kreeg de naam Teddy. Het is het eerste kindje voor Tina en Vincent die sinds 2015 samen zijn. Vincent heeft al wel drie zoons uit zijn eerdere relatie met de actrice Tjitske Reidinga. Vincent Croiset is vooral bekend van zijn rol als de chirurg Jacobs in de ziekenhuisserie CMC. Tina de Bruin is onder andere bekend van de serie Julia’s Tango en De Nieuwste Show.

Bron: rtlnieuws.nl