Hoera voor Máxima! De koningin blaast vandaag 46 kaarsjes uit

Het is feest in Villa Eikenhorst: koningin Máxima viert vandaag alweer haar 46e – je zou het niet zeggen, hè? – verjaardag. Thuis wordt dat vást gevierd met slingers, ballonnen, taart en cadeautjes, wij doen dat met een lijstje prachtplaatjes van de mooie royal.

Wat een plaatje

Want zeg nou eerlijk: Máx is toch zonder twijfel het knapste en meest stijlvolle lid van onze koninklijke familie? Dat we daarvan – dat stralende gezicht en die waanzinnige outfits – nog maar fantastisch lang mogen genieten!