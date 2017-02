Hoera: ‘The Hills’-ster Jason Wahler verwacht eerste kindje

Ken je Jason Wahler nog? In de realityseries The Hills en Laguna Beach was hij het vriendje van Lauren Conrad. In 2007 verdween hij echter uit beeld nadat hij en Lauren uit elkaar gingen. De 31-jarige Jason heeft nu via Instagram laten weten dat hij en zijn vrouw een kindje verwachten. Er komt dus nog een The Hills-baby aan!

Drie The Hills-baby’s

Begin dit jaar kondigde zijn ex Lauren Conrad namelijk ook al aan dat ze zwanger is en deze maand liet Whitney Port weten dat ze in verwachting is. Met de aankondiging van Jason en zijn vrouw er bij komt de teller van The Hills-baby’s dit jaar dus al op drie te staan. In een interview liet Heidi Montag ook al doorschemeren dat ze graag een kindje wil. Kunnen we binnenkort nog een verrassing verwachten?

Jason Wahler trouwde in 2013 met Ashley Slack. Het stel liet nu via de schattige onderstaande foto weten dat ze hun eerste kindje verwachten.

So blessed! 🙂 A post shared by Jason Wahler (@jasonwahler) on Feb 21, 2017 at 11:34am PST

