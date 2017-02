HOERA: deze ster uit ‘Geordie Shore’ verwacht een eerste kindje

Van een ware babyboom in realityshowland gesproken! Nadat drie (!) sterren uit ‘The Hills’ onlangs al hadden aangekondigd dat ze een kindje verwachten, mag binnenkort ook een van de castleden van ‘Geordie Shore’ de rol van ‘ouder’ aan z’n cv toevoegen.

‘Helemaal in de wolken’

De 32-jarige Greg Lake, bekend van het eerste seizoen van ‘Geordie Shore‘, en zijn vriendin Jennifer Metcalfe (34) verwachten hun eerste kindje. Het koppel zou ‘helemaal in de wolken’ zijn met het blijde nieuws. ‘Ze hebben het al aan al hun vrienden en familie verteld. Iedereen is superblij voor hen’, aldus een bron.

Great feed at @buddahbaroffical London with my ❤️ ce soir 👫😋🍸🍸🐽🐽 @greglake_ Een bericht gedeeld door Jen Metcalfe (@missjenjomet) op 17 Dec 2016 om 1:17 PST

Het koppel heeft het nieuws, maar sprak in eerdere interviews wel erg openhartig over hun. In april vorig jaar zei Lake nog in ‘OK! Magazine’: ‘Ik denk dat ik graagzou hebben. Een jongen en een meisje zou leuk zijn. Ik heb twee neefjes en ik vind het geweldig om tijd met hen door te brengen’.

Lake en Metcalfe – vooral bekend voor haar rol van Mercedes McQueen in de Britse soap ‘Hollyoaks‘ – leerden elkaar kennen in 2012, een jaar na zijn deelname aan ‘Geordie Shore’.

