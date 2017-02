Hoera! ‘Sisterhood of the Traveling Pants’-actrice Amber Tamblyn is bevallen

In oktober van vorig jaar vertelden we jullie nog dat er een derde ‘Sisterhood of the Traveling Pants’-actrice een kindje verwachtte, want Amber Tamblyn maakte bekend dat ze zwanger was. Nu blijkt de actrice ondertussen bevallen te zijn van een dochtertje en dat deelde ze op een hilarische manier.

Amber Tamblyn en haar man David Cross werden gisteren de trotse ouders van hun eerste kindje samen. De actrice beviel van een dochtertje en maakte het blije nieuws zelf bekend via sociale media. En ze verklapte ook al meteen de naam van het hummeltje, al zijn wij niet echt zeker of het niet gewoon een grapje is van Amber…

Bij een video die de actrice op Instagram plaatste, schreef ze namelijk dit:

“David en ik kondigen trots de geboorte van onze dochter Dauphinoise Petunia Brittany Scheherazade Von Funkinstein Mustard Witch RBG Cross Tamblyn-Bey jr. aan.”

David and I are proud to announce the birth of our daughter, Dauphinoise Petunia Brittany Scheherazade Von Funkinstein Mustard Witch RBG Cross Tamblyn-Bey jr. #TheFutureIsFemale Een bericht gedeeld door Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) op 21 Feb 2017 om 11:45 PST

Serieus?! Dat lijkt ons een hele taak om die naam telkens in te vullen op je examens… Wij denken echter dat het een grapje is aangezien de naam Funkinstein erin voorkomt, wat een verwijzing is naar David zijn Arrested Development-personage Tobias Fünke. Het kan natuurlijk de bedoeling geweest zijn, maar dat lijkt ons toch een beetje wreed voor het meisje.

De actrice sloot haar boodschap af met de hashtag #TheFutureIsFemale, wat doelt op de vrouwenrechten waar Tamblyn al jaren voor strijdt. Zo was ze samen met haar ‘Sisterhood of the Traveling Pants‘-collega’s Blake Lively en America Ferrera aanwezig op de Women’s March op 21 januari.

Sister #2 located in NYC march! #womensmarchnyc Een bericht gedeeld door Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) op 21 Jan 2017 om 2:49 PST

Sister for life. For real. Forever. #womensmarch Een bericht gedeeld door Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) op 21 Jan 2017 om 1:42 PST

