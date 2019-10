Hoera! Rose Bertram viert 25ste verjaardag in Vegas

Feest voor Rose Bertram! Het model blaast vandaag 25 kaarsjes uit en viert haar verjaardag geheel in stijl in Las Vegas.

Lees ook

Rose Bertram openhartig over haar vriendschap met de Kardashians



Vegas Baby

In haar verhaal op Instagram kunnen we zien dat Rose lekker aan het feesten is met haar vriendinnen en beste vriend in een grote partybus. De bus brengt hun vanuit Los Angeles helemaal naar Las Vegas brengt om daar haar verjaardagsweekend te vieren.

Later gaat Rose ook gezellig uiteten met een groot gezelschap Ă©n vriendlief Gregory van der Wiel is daar uiteraard bij. In het restaurant draagt ze de roze jurk die je hieronder op de foto ziet.

Dit bericht bekijken op Instagram 💗25th Birthday💗 26.10.1994 Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram) op 25 Okt 2019 om 11:19 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram