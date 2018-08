Hoera! Meghan Markle is vandaag jarig

Feest voor de Hertogin van Sussex: Meghan Markle viert vandaag haar eerste officiële koninklijke verjaardag! De echtgenote van prins Harry mag vandaag 37 kaarsjes uitblazen.

Lees ook: Koningin Elizabeth gaat maatregelen treffen tegen vader van Meghan

Bekendheid

Meghan werd op 4 augustus 1981 geboren als Rachel Meghan Markle. Ze is de dochter van de Afro-Amerikaanse Doria Loyce Ragland en Thomas Wayne Markle, een vader met Nederlandse, Ierse en Engelse afkomst. Meghan begon in 2002 met haar acteercarrière en speelde in meerdere series en films. Vanaf 2011 kreeg zij grote bekendheid dankzij haar rol als Rachel Zane in de serie Suits.

Huwelijk

In 2016 leerde ze prins Harry kennen, doordat een gemeenschappelijke vriendin een blind date had opgezet. De twee waren al snel smoorverliefd op elkaar en maakten in 2017 bekend dat ze zich hadden verloofd. Op 19 mei 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje.

Verjaardag

De Hertogin van Sussex zal haar verjaardag niet groots gaan vieren dit weekend. Samen met Harry woont ze namelijk de bruiloft van Charlie van Straubenzee bij.

Van actrice tot royal: we hebben nog een aantal prachtige foto’s van de jarige op een rijtje gezet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte