Hoera! Marly van der Velden is bevallen van een dochter

Jacky-Rey

Marly is sinds 2014 samen met Mike Meijer. Hun liefde werd al bezegeld met de komst van dochter Sammy Rose, die maandag zus is geworden van Jacky-Rey Meijer. Op Instagram deelt Marly vol trots en liefde de eerste foto van haar prachtige dochter. Het is niet bekend hoe het nu met moeder en dochter gaat, maar hopelijk maken ze het goed.

Daar is ze dan!! Nog meer liefde erbij… Jackie-Rey Meijer, 30-10-2017. #familie @cleric23 A post shared by Marly Van der Velden (@marlyvd) on Nov 1, 2017 at 5:53am PDT

