Hoera! Marlijn Weerdenburg is zwanger!

Marlijn Weerdenburg is in blijde verwachting van haar eerste kindje. De presentatrice, actrice en zangeres maakte dit vanmorgen bekend op haar Instagramprofiel. Gefeliciteerd!

Dolblij

Sinds eind 2015 is Marlijn gelukkig in de liefde met haar vriend Paul. Eerder liet de actrice al eens lichtjes doorschemeren dat ze een grote kinderwens had, en die is nu in vervulling gegaan. Op Instagram scrijft ze:”We krijgen een baby! We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien!”

Danni Lowinski

De 33-jaride blondine werd bekend door haar rol van advocate Danni Lowinski in de gelijknamige SBS-serie. Sinds 2013 is ze al in die serie te zien. Daarnaast deed ze in 2015 mee aan Wie Is De Mol en in 2011 speelde ze de Charlotte in de musical Soldaat Van Oranje.

Wanneer Marlijn uitgerekend is, is nog niet bekend.

We krijgen een baby!! We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien! A post shared by Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) on Mar 7, 2017 at 12:24am PST

Bron: Privé

