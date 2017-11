Hoera! Baby André Hazes krijgt er een familielid bij

Monique deelt een mooie foto van haar nichtje Day, waarop duidelijk wordt dat haar moeder in verwachting is. Jerney, het schoonzusje van Monique, is zwanger en de vreugde is groot. Monique: ‘Eindelijk mag ik het met jullie delen, André krijgt een neefje of nichtje om mee te spelen. Wij zijn zo ontzettend dankbaar en blij, Day krijgt er een broertje of zusje bij!’

Eindelijk mag ik het met jullie delen, André krijgt een neefje of nichtje om mee te spelen. Wij zijn zo ontzettend dankbaar en blij, Day krijgt er een broertje of zusje bij! 💘 A post shared by MoniQue Noël (@moniquenoell) on Nov 29, 2017 at 10:47am PST

Beeld: Peter Smulders