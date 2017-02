Hoera: het gaat weer super met Freek Vonk

Freek Vonk liet ons even schrikken toen hij begin deze maand liet weten dat hij gebeten was door een haai. Gelukkig gaat het inmiddels al weer heel goed met de knappe bioloog. Over een maand hoopt hij zelfs weer te kunnen gaan duiken!

Freek werd toen hij op de Bahamas was voor opnames in zijn bovenarm gebeten door een haai. Er waren 100 hechtingen nodig om de bioloog weer een beetje op te lappen en hij moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Inmiddels is de tv-bioloog weer terug in Nederland en laat hij weten dat het super met hem gaat.

Op Facebook plaatste Freek een berichtje om zijn fans te laten weten dat het goed gaat. De hechtingen zijn er inmiddels uit en hij kan zijn arm weer bewegen. Hij moet nog wel even een maandje wachten totdat hij weer kan beginnen met duiken en het trainen van zijn arm.

