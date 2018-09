Hoera! Eva Jinek is bevallen

Babynieuws! Eva Jinek heeft zojuist bekendgemaakt dat ze is bevallen van haar eerste kindje. Het jochie is op donderdag 6 september ter wereld gekomen en luistert naar de naam Pax Valentijn Van der Voorn.

Lees ook: Zien: zwangere Eva Jinek deelt prachtige foto

Begin maart maakte de presentatrice bekend dat zij en haar vriend Dexter van der Voorn hun eerste kindje verwachtten. Op Instagram plaatst ze een foto van zichzelf waar ze bij schrijft: ‘Stiekem al die tijd aan duopresentatie gedaan… #zwanger #jinekbaby’.

Fijne zwangerschap

In een interview in juni op NPO Radio 2 vertelt Eva dat haar zwangerschap op rolletjes verloopt: ‘Als je hoort wat sommige vrouwen meemaken, dan denk ik dat ik een heel makkelijke zwangerschap heb’, aldus de presentatrice. ‘Ik kan mijn baby nu voelen schoppen en dat is echt een van de meest bijzondere dingen die ik heb meegemaakt.’

Wel heeft ze weinig energie: ‘Ik kan normaal altijd op mezelf rekenen dat ik zo veel energie heb waardoor ik zo veel dingen op een dag kan doen. Daar kan ik nu ongeveer een kwart van.’

Hoge bloeddruk

Noodgedwongen stopt Eva eind juli een week eerder met haar talkshow omdat haar bloeddruk te hoog is. Die beslissing valt haar zwaar omdat ze haar talkshow heel belangrijk vindt: ‘Maar ik moet voor mijn kind kiezen, ik ben moeder. Het is moeilijk om dat te laten gaan, maar het moet.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP