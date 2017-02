HOERA: actrice Eva Duijvestein en caberetier Jan Jaap van der Wal verwachten hun eerste kindje

Actrice Eva Duijvestein is zwanger – dat werd eerder vandaag bekend gemaakt op de site van het magazine LINDA.

Het zwangerschapsproces van Eva en Jan Jaap was al ruim acht jaar aan de gang. Zo onderging het stel allerlei behandelingen en probeerden ze ook lange tijd een kindje uit Burkina Faso te adopteren, waar ze uiteindelijk vanaf zagen.

Openhartig

Eva sprak zich openhartig uit over haar kinderwens in een interview met Jan, inmiddels al een aantal jaar geleden. Naar eigen zeggen was dit eerder noodgedwongen, omdat Jan Jaap (37) tijdens een van zijn shows over hun situatie had verteld.

Eva: “Wij proberen kinderen te krijgen. Vorige week moest ik de afspraak voor dit gesprek afzeggen vanwege ziekte. Het was mis. Ik dacht dat ik zwanger was, had ook de symptomen. Heel pijnlijk, heel verdrietig. (…) Het is teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling. Zo zwaar … Af en toe is het niet te dragen. Hoe moet ik nou door in dit leven, met zo’n diepgevoeld verlangen?”

Afsluiten

In het interview met LINDA vervolgt ze: “Ik ben open geweest over onze problemen, en met dit stuk wil ik het afsluiten.” Daarmee doelt ze op het interview en de fotoshoot voor het blad, gemaakt door fotograaf Paul Bellaart.

Eva (40) inmiddels 31 weken zwanger door intra-uteriene inseminatie. De actrice kreeg eerst een miskraam, maar daarna was het gelukkig raak. “Ik dacht dat ik menstruatiepijn had, maar het duurde nogal lang. Toen begon ik me af te vragen of het geen innestelingspijn was. Jan Jaap en ik hebben samen de test gedaan: positief. Dat was zo’n geweldig moment.”

Het stel leerde elkaar kennen in 2006. “”Ik denk niet dat Jan Jaap dacht dat ik verliefd op hem zou worden. Maar we passen bijzonder goed bij elkaar,” zei Eva daar eerder over. In september 2010 zijn ze getrouwd.

Het hele interview en de fotoshoot is de lezen in de nieuwste LINDA. De eerste foto’s kun je hier bekijken.

Bron: LINDAnieuws