HOERA! Ed Sheeran trakteert fans op nieuw nummer voor zijn verjaardag

Gisteren vertelden we jullie nog dat Ed Sheeran samen met James Corden gespot was tijdens de nieuwste aflevering van ‘Carpool Karaoke’ en vandaag mag de zanger 26 kaarsjes uitblazen. En hoe beter dat te vieren dan met een nieuwe single voor de fans…

Ed Sheeran viert vandaag zijn 26ste verjaardag en dat doet ‘ie in stijl. In plaats van zelf cadeautjes in ontvangst te nemen, trakteerde hij zijn fans op een nieuw nummer van zijn derde album ‘Divide’. De zanger kondigde enkele dagen geleden al aan op Twitter dat het liedje ‘How Would You Feel (Paen)’ niet de volgende single is, maar wel ‘een van zijn favorieten’.

How Would You Feel (Paean) comes out tomorrow at midnight wherever you are in the world, its not the next single, but is one of my favzzzzz — Ed Sheeran (@edsheeran) 15 februari 2017

‘How Would You Feel (Paen)’ is het derde nummer dat Ed Sheeran vrijgeeft van zijn nieuwste album ‘÷’ (lees als: ‘Divide’). Zo kwamen eerder al de singles ‘Castle On The Hill’ en ‘Shape Of You’ uit en deze klommen meteen naar de top van de hitparade. De roodharige zanger staat op 3 en 4 april in de Ziggo Dome in Amsterdam, maar beide concerten waren op enkele minuten volledig uitverkocht.

