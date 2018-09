Hoera! Baby Bobby is vandaag alweer 6 maanden oud

Dat de tijd veel te snel gaat, bewijst de kleine Bobby van Chantal Janzen wel. Het is vandaag alweer een half jaar geleden dat Bobby het levenslicht zag, en dat mag wel even gevierd worden. Zo deelde mama Chantal een hele lieve foto van haar kleine spruit op Instagram.

‘Stop de tijd, alsjeblieft’

Op de foto zien we de kleine Bobby lachend in zijn bedje liggen in een schattige romper met sterretjes. ‘Goedemorgen!’ schrijft Chantal bij de foto. ‘Deze kleine, bijna altijd lachende Bobby is vandaag zes maanden oud. Stop de tijd, alsjeblieft.’ En daar moeten we Chantal gelijk in geven. Wat een pretoogjes!

Bobby

Baby Bobby werd geboren op 29 maart 2018. Hij is het tweede kindje voor de 38-jarige Chantal en haar man Marco Geeratz. Samen werden ze al eerder ouders van de 9-jarige James. Daarnaast heeft Marco al twee dochters en een zoon uit een eerder huwelijk.

Beeld: Peter Smulders, Instagram