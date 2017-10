Hoera! André Hazes jr. viert vandaag zijn eerste verjaardag

Verjaardag

Het koppel heeft na de bevalling van hun zoon er nooit een geheim van gemaakt dat het een lang traject was om überhaupt zwanger te raken. Omdat Monique niet op een natuurlijke manier zwanger kan worden moest het stel het ziekenhuistraject in. Mede daarom moet 25 oktober al helemaal een speciale dag voor hen zijn: het is een viering dat het hen gegund is om hun zoon in de armen te sluiten. Dat laten de twee ook weten op Instagram.

Bekijk hier de foto’s en lees de bijschriften eronder:

Aller liefste vriendje, vandaag vieren we dat jij er één jaar geleden voor koos op deze wereld te komen als onze zoon. Je was onze grootste wens en die is uitgekomen. Je maakt onze hartjes zó gelukkig met jouw gezellige en lieve karaktertje. Wat zijn we dankbaar dat je zo leuk en gezond bent. Oneindig ❤️ A post shared by MoniQue Noël (@moniquenoell) on Oct 24, 2017 at 9:38pm PDT

Ik kan eigenlijk helemaal niet kiezen welke foto ik zal posten, hij is toch te leuk!? Wat is een cakesmash toch super leuk om te doen. Zo veel geluksmomentjes hadden we op deze dag!! Hij is gewoon al 1 jaar. Man, wat gaat dat snel. Maar wat heerlijk al die fases. Mama zijn is écht mooi en dan helemaal van dit kindje 💙 @steef_suus_photography_styling A post shared by MoniQue Noël (@moniquenoell) on Oct 24, 2017 at 9:56pm PDT

Beeld: Peter Smulders