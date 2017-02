HOERA: Deze actrice is verkozen tot ‘Vrouw van het Jaar’

De Britse versie van het tijdschrift ELLE houdt naar jaarlijkse gewoonte vandaag zijn ELLE Style Awards 2017. Hier reiken ze ook de befaamde ‘Woman Of The Year’-award uit aan een vrouwelijke celebrity die volgens hen het meeste heeft bijgedragen in het voorbije jaar, en in 2017 gaat deze eer naar actrice Emma Watson.

Emma Watson mag niet enkel de award voor ‘Vrouw van het Jaar‘ in ontvangst nemen, ze schittert ook nog eens op de cover van hun maart-editie. De 26-jarige actrice kreeg de befaamde titel vanwege haar acteercarrière en haar inzet voor vrouwenrechten. Emma is namelijk als sinds 2014 ambassadrice van de Verenigde Naties en lanceerde datzelfde jaar de campagne ‘HeForShe‘, waarin ze mannen aanmoedigt om ook op te komen voor de gelijke rechten voor vrouwen.

Connectie

Emma Watson is binnenkort te zien in de nieuwste ‘Beauty and the Beast‘-film en na een jaar afwezigheid was dit voor haar de perfecte terugkomst. “Voor mij was ‘Beauty and the Beast’ het meest perfecte en leuke project om te doen…”, zei de actrice in het interview met ELLE UK. “Er is een bepaalde connectie tussen Hermelien en Belle, en het was goed om er nog eens aan herinnerd te worden dat ik wel degelijk een actrice ben.”

Een andere grote award ging naar zangeres Debbie Harry, want zij werd uitgeroepen tot ‘Stijlicoon van het Jaar‘. De 71-jarige Blondie-frontvrouw koos voor een toepasselijke outfit op de rode loper, namelijk een gouden kroon op haar hoofd.

Lees ook: