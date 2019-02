Hoe gaat het nu met Jim van der Zee, winnaar van ‘The Voice of Holland’ 2018?

In 2018 won Jim van der Zee de talentenshow ‘The Voice of Holland’. Maar hoe gaat het nu met hem? Wij zetten het voor je op een rij.

Nadat hij ‘The Voice of Holland’ had gewonnen, stond hem een mooie zangcarrière te wachten. Maar zijn coach Anouk zou hem al snel in de kou hebben laten staan. Toch is hij er niet bij de pakken neer gaan zitten.

Nieuwe nummers

Integendeel, Jim heeft alles behalve stil gezeten na het winnen van ‘The Voice’. Zo bracht hij vorig jaar het album ‘Where I Come From’ uit, met daarop 10 nummers. Ook toerde hij begin dit jaar – van 5 januari tot 3 februari – door het land om zijn muziek te laten horen. En goed nieuws als je groots fan bent van zijn diepe stem: als we van zijn website mogen uitgaan, kunnen we in maart weer nieuwe nummers van hem verwachten.

Genomineerd

Dit jaar bereikte de ‘The Voice’-winnaar van vorig jaar een prachtige mijlpaal: hij werd hij genomineerd als talent van het jaar door 100%NL. Helaas ging de prijs naar Davina Michelle, maar dat houdt hem niet tegen. Wij kijken in ieder geval uit naar alles wat we nog gaan horen van Jim!

Bekijk hier de website van Jim van der Zee om alles van hem in de gaten te houden. En beluister hieronder zijn muziek.

