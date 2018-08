Hint! Wie is deze nieuwe kandidaat van Expeditie Robinson?

Er zijn al eerder mysterieuze beelden vrijgegeven van een aantal nieuwe Expeditie Robinson-kandidaten. Een aantal zijn er inmiddels ook al onthuld! Vanmiddag werd er weer een nieuw mysterieus filmpje geplaatst…

Lees ook: Dit zijn de zeven onbekende deelnemers aan Expeditie Robinson

Super fit

Op het filmpje is een man te zien die over een atletiekbaan rent. “Dit expeditielid is super fit!”, staat er bij het filmpje. Aan de speculaties van enthousiaste fans is te zien dat velen denken dat het hier gaat om Gregory Sedoc. Deze man kennen we natuurlijk als succesvolle atleet. Daarnaast is Gregory ook zeer geliefd onder de vrouwen. Zullen we binnenkort van hem kunnen genieten in Expeditie Robinson, of is het toch iemand anders?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte