Hilary Duff zegt dat er wellicht een Lizzie McGuire vervolg komt

Als je wat nieuws nodig had om je dag op te vrolijken, dan wordt het niet veel beter dan dit: het lijkt erop dat Lizzie McGuire mogelijk zal terugkeren.

Hilary Duff, ook bekend als de niet-geanimeerde versie van Lizzie, zou openstaan voor een Lizzie McGuire revival. Dat vertelde ze aan Entertainment Tonight. Maar er staat nog niets vast: ‘Er zijn gesprekken geweest… Maar het staat absoluut nog niet vast.’



Hoewel het dus nog helemaal niet zeker is of de reboot het er gaat komen, is Hilary enthousiast over de mogelijkheid ervan. ‘ Ik bedoel, ik hou zoveel van haar,’ zei ze. ‘ Ik denk dat ze op een belangrijk moment in hun leven zo belangrijk was voor meisjes. Als ze op deze leeftijd weer belangrijk voor ze zou kunnen zijn, zou dat fantastisch zijn.’



Eh, ja, dat zou GEWELDIG zijn. Kunnen we alsjeblieft een petitie starten om dit te laten gebeuren?

Bron: Cosmopolitan