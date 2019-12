Hilary Duff voor de tweede keer getrouwd

Hilary Duff is met haar vriend Matthew Koma getrouwd. Dat meldt de Amerikaanse website TMZ. Volgens bronnen van de entertainmentsite was het een intieme bruiloft in de achtertuin van het koppel.

Hilary en Matthew zijn sinds begin 2017 een stel. Vorig jaar oktober kregen ze samen een dochter, Banks.

Voor Hilary is het haar tweede huwelijk. De actrice was tussen 2010 en 2016 getrouwd met voormalig ijshockeyspeler Mike Comrey, met wie ze samen een 7-jarige zoon heeft.

Bron en beeld: ANP

