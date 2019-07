Hilary Duff voelde zich alleen als jonge moeder

Onze Lizzie Mcquire was als jonge moeder soms eenzaam. De kinderster werd op haar 24ste zwanger. “Ik voelde me in het begin een beetje geïsoleerd, omdat ik geen vrienden had die ook al baby’s hadden”, vertelt Hilary. “Maar ik was al zo lang aan het werk, dat moeder worden een natuurlijke stap voor me was. Ik heb altijd al moeder willen worden, dat was mijn eerste prioriteit.”

De actrice was er klaar voor, maar was tijdens haar zwangerschap toch af en toe ook wel bang voor wat er komen ging. “Dat gebeurde alleen toen ik zwanger was. Toen dacht ik dingen als ‘dit is echt, maar wat als er nou dit of dat gebeurt?'”

We are Family

Inmiddels is de kleine blondine helemaal happy met haar eigen familie. Naast haar dochter Luca die ze kreeg met toenmalige echtgenoot Mike Comrie, heeft de actrice ook nog een dochtertje Banks. Ze kreeg haar tweede dochter met haar verloofde Matthew Koma.

