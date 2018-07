3FM-luisteraar ontdekt hilarische Mama Appelsap in nieuwe single Maan

Zangeres Maan timmert lekker aan de weg. Het ene na het andere nummer dat ze uitbrengt, verschijnt in de hitlijsten. Haar nieuwe single ‘Spijt’, een duet met Jonna Fraser, is haar laatste succes, maar een opvallende luisteraar ontdekte iets eigenaardigs in het nummer.

Fenomeen

In het item Mama Appelsap, jaren geleden bedacht door 3FM-dj Rámon Verkoeijen en inmiddels een fenomeen onder muziekliefhebbers en lolbroeken, kunnen luisteraars doorgeven of zij bij het luisteren van een bepaald liedje iets totaal anders verstaan dan wat er daadwerkelijk gezongen wordt. Die misverstanden leveren doorgaans de meest hilarische teksten op, waarvan er al tientallen (zo niet meer) voorbijkwamen in de show en op YouTube te bewonderen zijn (ga maar eens een middagje speuren). Nu heeft een 3FM-luisteraar er dus ook één ontdekt in de nieuwe hit van de The Voice-winnares.

Wat een giller

In ‘Spijt’ zingt Maan namelijk de zin: ‘laat het niet altijd merken’, maar als je het snel hoort, dan lijkt het net of ze zingt: ‘laten we niet altijd neuken’. Wanneer de radio-dj’s het fragment beluisteren met de alternatieve tekst in hun hoofd, barstten ze in lachen uit. En ook wij hebben behoorlijk moeten gniffelen, want inderdaad! Wij verstaan ook de ietwat vunzige versie van Maan’s lied in plaats van de échte tekst. Oeps!

Nog niet zo bekend met Mama Appelsap? In RTL Late Night legden Rámon en Timur uit waar alles mee begon en lieten ze de grootste klassiekers horen:

Beeld: Hollandse Hoogte