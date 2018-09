Dit hilarische detail van de outfits van de Queen is ons nooit opgevallen

Als Queen Elizabeth de deur uitgaat, is ze altijd tot in de puntjes verzorgd. We betrappen haar zelden op een vreemde modekeuze of een niet bij haar outfit passend accessoire. Wat ons echter nooit eerder is opgevallen is dat de koningin zelfs een bijpassende paraplu draagt wanneer ze tijdens een regenbui moet opdraven.

Matchy matchy

Groen, blauw, paars, rood: Elizabeth’s collectie plu’s moet zo uitgebreid zijn als het assortiment van het gemiddelde warenhuis. Hoe stylish kun je zijn hè, op je 92ste? We zetten een aantal van de kleurrijke looks voor je op een rij:

Beeld: Hollandse Hoogte