Hilarisch: bekende ‘voorspellingskoe’ WKoe Sijtje voorspelt uitslag ‘Wie is de mol?’

Tijdens belangrijke wedstrijden van onder meer het Nederlands voetbalelftal kwam koe Sijtje, ook wel bekend als ‘WKoe Sijtje’, al meerdere malen in actie door de uitslagen van wedstrijden te voorspellen. Het beest uit Middenbeemster had het opvallend vaak bij het rechte eind en dus leek het NH Nieuws leuk om Sijtje zich te laten ontfermen over de uitslag van Wie is de mol?

Een waarheid als een koe

En als we Sijtje ook dit keer weer mogen geloven… is Olcay Gulsen de mol van dit seizoen van het populaire AVROTROS-programma. De laatste aflevering van deze reeks is zaterdag. Behalve modeontwerpster Gulsen, die zelf overigens ook een kleine hint lijkt te geven op Instagram vandaag (zie onderstaande foto), zijn ook nog presentator Jan Versteegh en muzikant Ruben Hein in het spel. Eén van hen is de mol, ééntje zal als winnaar worden uitgeroepen.

Wereldberoemd

WKoe Sijtje koos vandaag uit drie voederbakken die voor haar schuur stonden de bak waarop de naam van Olcay Gulsen stond. Het dier voorspelde de afgelopen jaren de uitslagen van een groot aantal voetbalwedstrijden op deze manier juist, onder meer tijdens het WK in Zuid-Afrika. Het dier haalde met haar ‘gave’ zelfs Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse media.

Wie is de Mol-kijkers opgelet (of kijk weg): meestervoorspeller WKoe Sijtje is eruit: dit is de Mol! #WIDM pic.twitter.com/PAOc0XFNAF — NH Nieuws (@NHNieuws) March 8, 2018

A post shared by Olcay Gulsen (@superolcay) on Mar 8, 2018 at 8:22am PST

Beeld: Hollandse Hoogte, still uit video