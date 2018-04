Hilarisch: de bodyguard van Ed Sheeran is een hit op Instagram

Ed Sheeran (27) heeft momenteel 21,6 miljoen volgers op Instagram. Je kunt dus stellen dat het een populaire jongen is. Toch moet-ie uitkijken, want er is concurrentie onderweg. Namelijk niemand minder dan zijn eigen bodyguard.

Kevin Meyers, sinds 2015 persoonsbeveiliger van Ed, heeft sinds kort een eigen account – Securitykev – waarop hij de meest hilarische kiekjes (veelal van hem samen met Ed) plaatst. Dat die in de smaak vallen bij andere social-gebruikers blijkt uit het feit dat Kevin in amper twee weken tijd al ruim 360.000 volgers bij elkaar gesprokkeld heeft.

Om te gieren

Ed en Kevin zijn sinds zijn aanstelling als bodyguard van de wereldster goede vrienden geworden. Dat is te zien op de foto’s, waarop de twee de grootste lol lijken te beleven, en in de bijschriften, waarvan de één nog grappiger is dan de ander. Kevin noemt zichzelf gekscherend Ed’s ‘daddy’, ‘bae’, ‘guru’ en ‘legend’. Naar aanleiding van zijn instagramsucces, zijn we het daarmee eens: Kevin, na 11 dagen op Instagram ben je nu al legendarisch.

Dolletjes!

Man, wat hadden we deze clip graag gezien:

What the perfect video should’ve been Een bericht gedeeld door Kevin Myers (@securitykev) op 7 Apr 2018 om 8:19 (PDT)

Kim Kardashian, eat your heart out:

Samen ‘boodschappen’ doen:

When bae takes you shopping @Burberry Een bericht gedeeld door Kevin Myers (@securitykev) op 8 Apr 2018 om 10:41 (PDT)

Of je je comments over scheelkijkende Ed voor je wilt laten, a.u.b:

Ed ís natuurlijk ook om op te vreten:

#BoyfriendsOfInstagram

Kevin is er altijd bij. AL-TIJD.

Zoals het een échte social influencer betaamd:

‘Kev’ en Ed op een romantische vakantie:

We vragen ons af wat Ed zijn ‘daddy’ betaalt:

Kevin en zijn ‘bae’ Ed:

En aangezien Kevin zelf nu ook een ‘ster’ is, geeft hij zijn ‘vrienden’ van vroeger een vriendelijke heads up: ‘Jullie zullen nooit meer iets van me horen. Ik heb nieuwe vrienden’.

Zijn populariteit heeft Kevin uiteraard te danken aan zijn zingende baas, die zijn instagramaccount volop promootte op zijn eigen profiel. En eerlijk is eerlijk, Ed had gelijk; ‘Kevin is meer dan leuk’:

