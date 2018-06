Hilarisch: Blue Ivy kan niét kijken naar sexy beelden van ouders tijdens OTR II

Als je het concert van Beyoncé en Jay Z bezoekt, weet je wat je kunt verwachten: één grote show met alles erop en eraan. Zo laten ze ook homevideo’s zien, maar of die door iedereen worden gewaardeerd, is een tweede.

Blue Ivy, het 6-jarige dochtertje van het wereldbekende stel, werd tijdens een van de OTR II-shows in Londen blootgesteld aan sexy videobeelden van haar ouders. En daar zat ze – op z’n zachtst gezegd – niet op te wachten.

Een concertganger spotte haar in het publiek en zag hoe het meisje eerst wat vies keek, vervolgens haar handen voor haar gezicht sloeg en tot slot wegdook achter de dranghekken. Dat alles werd vastgelegd op film en leverde hilarische beelden op. Kijk zelf maar:

Blue Ivy at Beyoncé & Jay-Z’s show in London a few days ago. 💙 (June 15, 2018) pic.twitter.com/iinsklTNFX

— Blue Ivy Source (@blueivysource) 19 juni 2018