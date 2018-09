Nostalgie! High School Musical komt terug als serie

Wildcats, het is tijd om nog eens compleet los te gaan! Er is namelijk meer High School Musical in aantocht. En nee, er wordt geen vierde film gemaakt, maar er wordt gewerkt aan heuse serie!

Disney’s streamingsdienst

De serie – die High School Musical: The Musical heet – zal te zien zijn op de nieuwe Disney streaming service, een onderdeel van Netflix. Het is nog niet bekend wanneer we kunnen meeblèren met gezellige meezingers, maar de casting voor de nieuwe serie is al in volle gang. Helaas bevestigt dat ook meteen wat je misschien al verwachtte: hunk Zac Efron is niet van de partij in het nieuwe avontuur (hij is inmiddels ook al bijna 31, niet erg ‘high school’ meer, dus).

Verrassend

Disney licht al wel wat tipjes van de sluier op. De serie bestaat uit tien afleveringen en het is een soort documentaire – hmm… interessant. En ja, de serie speelt zich nog steeds af op de East High School. Elke aflevering bevat een nieuwe en originele versie van een bekende meezinger uit de High School Musical-films.

