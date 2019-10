Híer krijgt Saar Koningsberger veel vragen over

Is het je ooit opgevallen dat Saar Koningsberger veel sieraden draagt? Nou, daar krijgt de actrice dus vaak vragen over. Ze noemt zichzelf dan ook wel een ‘kerstboom’, omdat ze altijd helemaal volhangt met sieraden. “Al zijn het wel altijd dezelfde sieraden”, schrijft ze bij haar foto op Instagram.

Lees ook

Saar Koningsberger presenteert hippe kinderkledinglijn voor déze budgetketen

“Eigenlijk heeft elk sieraad wel een verhaal”, schrijft Saar. “Ik krijg veel vragen over mijn oorbellen en piercings. Ook die hebben een verhaal.”

Vijgen-handje

Saar heeft bijvoorbeeld een ‘figa-handje’ in haar oor hangen en dit symbool heeft volgens haar uiteenlopende betekenissen. “Zo zou het beschermen tegen het kwaad, maar staat het antieke handje ook voor de vrouwelijke geslachtsdelen! Zo gaven vrouwen in de oudheid hun dochter een figa-amulet voor vruchtbaarheid. Dat was voor mij de reden om een figa-handje bij me te dragen”, legt ze uit.

Op dit moment draagt Saar dagelijks 13 oorbellen, 4 armbanden, 4 kettingen en 5 ringen. “Veel verhalen dus”, schrijft ze tot slot.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP