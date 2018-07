Hiep hiep hoera! Prins George viert vandaag zijn vijfde verjaardag

Het is feest voor het Britse koningshuis: prins George is jarig! De eerste zoon van prins William en Kate Middleton wordt vandaag vijf jaar. Ter ere van deze speciale dag deelt Kensington Palace een schattige foto van de kleine prins.

Lees ook: De officiële gezinsfoto’s van de Britse royals op doopdag prins Louis

Op Instagram zien we de foto van het vrolijke prinsje. ‘De hertog en hertogin van Cambridge willen graag een nieuwe foto delen van prins George voor zijn vijfde verjaardag,’ staat er onder de foto. ‘Iedereen bedankt voor de lieve berichten.’

Doopfoto’s

De foto is genomen door fotograaf Matt Porteous, die ook de officiële foto’s van de doop van prins Louis nam. We zien dat George op zijn verjaardagsfoto dezelfde kleren aan heeft als op de doopfoto’s, dus we gaan er vanuit dat ze op dezelfde dag gemaakt zijn. Reden genoeg dus voor George om breedlachs op de foto te staan.

Cariben

Naar verluidt zouden prins William en Kate Middleton momenteel vakantie vieren op het Caribische eiland Mustique, samen met hun kinderen George (5), Charlotte (3) en baby Louis. Op het eiland kan het gezin in alle rust genieten van hun tijd samen, buiten de publiciteit. Vakanties van de Britse royals blijven altijd strikt geheim, dus helaas krijgen we geen vakantie- en verjaardagskiekjes te zien. Hoe dan ook, we wensen de kleine George een hele fijne verjaardag!

Beeld: Getty Images, Instagram