Bak je mee? Saar Koningsberger bakt té leuke kerstkoekjes voor het goede doel

Stichting Het Vergeten Kind vraagt deze maand aandacht voor de duizenden kwetsbare kinderen in ons land. Hen ontbreekt het in de meeste gevallen aan een liefdevol thuis, iets wat elk kind hoort te hebben – zéker in de kerstperiode. In samenwerking met Meester Patissier Hidde de Brabander is er een bijzonder kerstdessertsboekje gemaakt, met als motto: ‘Maak een toet waar je goed mee doet’.

Het hartenhuis als

Ook enkele bekende ambassadeurs van de stichting doken de keuken in om te kokkerellen voor het goede doel, onder wie Natasja Froger, Juvat Westendorp en Saar Koningsberger. Zo maakte Saar, die eerder dit jaar zelf voor het eerst moeder werd, geweldig leuke gingerbread-koekjes in de vorm van het symbool van de stichting, het hartenhuis, die deze feestdagen zeker niet zouden misstaan op de koffietafel.

De warmte van kerstmis

“Kerstmis blijft voor mij een magische periode met kou buiten, warmte binnen en vooral heel veel lekker eten. Ik vind het niet erg om daarvoor in de keuken te staan. Het mooie van samen koken en bakken, is dat je tijd hebt voor elkaar. Je doet samen iets leuks en, als alles lukt, word je aan het eind beloond met iets lekkers”, vertelt Saar. “Als klein kind stond ik al bij mijn oma op een krukje bij het aanrecht om haar te helpen. […] Nu ik een kleine heb, wil ik dat mijn keuken ook de ontmoetingsplek wordt, waar iedereen samenkomt. Een warme plek waar de mooiste gesprekken ontstaan.”

Pijnlijk

“Niet ieder kind groeit op in zulke warme omstandigheden. Dat werd me pijnlijk duidelijk toen ik voor het eerst een activiteit van Het Vergeten Kind bijwoonde. Iedereen was vrolijk en blij en ik wilde een meisje een high five geven, maar ze dook verschrikt weg. Ik zag de angst in haar ogen. Sinds die dag ben ik ambassadeur voor Het Vergeten Kind.”

‘We kunnen allemaal iets doen’

“Natuurlijk vraag ik aandacht voor de situatie waarin kinderen opgroeien, maar ik wil er ook vooral zijn voor de kinderen zelf.

Dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Hoe druk we het ook hebben: kijk eens om je heen. Is er iemand die aandacht nodig heeft? Al is het alleen maar de vraag ‘hoe was je dag?’. Dat maakt al het verschil. Of nog beter: bak een paar extra gingerbread koekjes en breng ze deze kerst naar iemand die wat extra aandacht kan gebruiken”, spoort Saar iedereen aan om de keuken in te duiken voor het goede doel.

Het recept van Saar:

Hartenhuis gingerbread

Bereidingstijd: 1,5 uur

Wat heb je nodig voor 18 koekjes?

Gingerbread-koekjes

– 125 g boter

– 75 g bruine basterdsuiker

– 135 g honing

– 10 g bakpoeder

– 330 g bloem

– 20 g Vijfkruidenpoeder

Ganache van melkchocolade

– 235 g melkchocolade

– 175 ml slagroom

Attributen

Mixer of keukenmachine, deegroller, huisvormpjes, bakpapier, kom, plasticfolie, spuitzak of cornetje, en hartenvormpje

Hoe maak je het?

Begin met het gingerbread. Verwarm de oven voor op 165 ºC. Roer de boter met de bruine basterdsuiker en de honing glad. Meng het bakpoeder met de bloem en het vijfkruidenpoeder in de keukenmachine. Kneed of mix de twee mengsels vervolgens in de keukenmachine tot een bal deeg. Bestuif daarna het werkblad met bloem. Kneed het deeg op het aanrecht door en rol het uit tot een dikte van circa vijf milimeter. Steek met de huisvormpjes gingerbreadhuisjes uit het deeg (of snijd deze uit). Verdeel de huisjes over een met bakpapier beklede bakplaat. Kneed een bal van het overige deeg en rol opnieuw uit. Steek of snijd kleine hartjes uit dit deeg en leg deze op de huisjes. Bak de koekjes in ca. 13 minuten goudbruin.

Maak nu de ganache. Hak de chocolade fijn en breng de slagroom langzaam aan de kook. Haal het pannetje van het vuur en voeg de chocolade toe een de room. Roer het mengsel door elkaar en meng tot een gladde ganache. Giet deze vervolgens in een kom, dek af met plastic folie en laat een uur in de koelkast afkoelen. Afgekoeld? Spuit een laagje ganache op negen gingerbread koekjes. Leg hier de andere helft van de koekjes op, zodat je de hartenhuisjes staand kunt serveren. Hóe leuk?!

Bron: Het Vergeten Kind