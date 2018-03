Het terugkijken waard: Ilse Warringa zingt in ‘De Wereld Draait Door’

Afgelopen zondag werd de laatste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ uitgezonden, maar niet getreurd: aankomende zondag kunnen we nog een special verwachten met bonusmateriaal en bloopers. Dat betekent dat we Juf Ank, Anton en Volkert nog even niet hoeven te missen.

Lees ook: Dít is het knappe gezin van ‘Anton’ uit De Luizenmoeder

Daarnaast schoof de hele cast van de hitserie dinsdagavond aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’ en daar zagen we Ilse Warringa – die de rol van Juf Ank vertolkt – van een hele andere kant.

Zingend

Na een uitgebreid interview over De Luizenmoeder pakte Ilse de microfoon en zong ze het nummer ‘Achterlangs’ van Willem Wilmink. Dat ze ‘Hallo Allemaal’ als de beste kan zingen, wisten we natuurlijk al, maar dat ze zó’n dijk van een stem heeft? Luister zelf maar:

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron & beeld: De Wereld Draait Door