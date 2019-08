Het is een….. Channah en Quentin onthullen het geslacht van hun baby

Je wist het natuurlijk al, maar Temptation Island-deelnemers Channah en Quentin zijn momenteel in blijde verwachting, daarom hebben ze hun eigen realityshow gekregen op YouTube. In de nieuwste aflevering maken zij het geslacht van hun kindje bekend en het is een….

Jongetje! In de video zie je hoe het stel een hele grote babyshower heeft georganiseerd. De twee hebben vrienden en familie uitgenodigd. Voor de grote onthulling heeft het stel een taart laten maken die, afhankelijk van de sekse, vanbinnen blauw of roze is.

Dolblij

De twee kunnen niet op van vreugde. “Echt super leuk! Ik ben super blij. Ik had het gehoopt en ook wel gedacht”, vertelt Quentin tegenover de camera. Nu moeten de twee nog een naam verzinnen, hen kennende kan dat nog een hele kluif worden.

