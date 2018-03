Het gezinsgeluk van Xander en Sophie de Buisonjé

Met de komst van dochtertje Cela-Lynn zagen Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie vorig jaar een grote wens in vervulling gaan. Na twee zoons, waarvan een uit een eerdere relatie met Wendy van Dijk, kreeg het stel via een draagmoeder dan eindelijk een dochter. En daarmee is het gezinsgeluk van Xander en Sophie helemaal compleet.

