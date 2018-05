Zo gewoon gebleven: hertogin Kate droeg afgelopen weekend een Zara jurk

Als Britse royal hoef je zeker niet elk dubbeltje om te draaien. Maar ook hertogin Kate winkelt ‘gewoon’ bij betaalbare modeketens zoals Zara. De vrouw van prins William is afgelopen weekend gespot in een jurk van €49,95.

Kate bezocht afgelopen weekend de Houghton Horse Trials, dat ieder jaar in Norfolk wordt gehouden. De hertogin was een dagje op pad met prins George en prinses Charlotte. Voor de gelegenheid droeg ze een hemelsblauwe jurk met fluwelen bloemen. Oplettende kijkers hebben ontdekt dat de jurk in de rekken van Zara hangt met een prijskaartje van €49,95.

Uitverkocht

Er is een flinke run op Kate’s betaalbare jurk. Helaas is het kledingstuk online uitverkocht. Maar niet getreurd, je kunt het altijd in de winkels proberen. Heb je maat S of M? Dan heb je geluk, de jurk is in deze maten binnenkort weer te bestellen.

Een bericht gedeeld door Kylie Wallace (@theladywallace) op 28 Mei 2018 om 3:53 (PDT)

Beeld: ANP, Zara