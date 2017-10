De Britse prins William en zijn echtgenote hertogin Kate verwachten hun derde kind in april. De baby is straks de vijfde in de lijn om de huidige koningin Elizabeth II op te volgen.

Verklaring

De koninklijke familie liet dinsdag in een korte verklaring weten dat de baby naar verwachting in april zal worden geboren. Het stel maakte vorige maand bekend dat de hertogin weer zwanger is, maar liet toen nog in het midden wanneer ze is uitgerekend.

Bron: ANP