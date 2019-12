Herman van der Zandt en zijn vrouw Jozephine zijn sinds de zomer uit elkaar. Dat heeft hij bevestigd aan ‘RTL Boulevard’. En de 45-jarige NOS-presentator liet er geen gras over groeien: hij heeft ook al een nieuwe liefde.

Nieuwe vriendin

‘Herman de Schermman’ is gevallen voor de charmes van een oud-collega: Anna Gimbrère (33). Met Anna, een Nederlands wetenschapsjournaliste en presentatrice, maakte hij in 2017 het programma Oranje Boven, Down Under (scroll naar beneden voor videobeelden uit de oude doos). Anna was voorheen ook model en actrice. De Volkskrant bestempelde de knappe brunette dit jaar tot mediatalent van 2019.

Lees ook

Gezin

Herman en Jozephine waren al lange tijd samen. De twee leerden elkaar kennen op de werkvloer. Zij werkte als radioverslaggever bij NOS Radio 1 en NOS op 3. Herman was toen nog werkzaam als presentator voor het NOS Journaal, waar hij uiteindelijk zijn bijnaam ‘Herman de Schermman’ kreeg. In 2016 stapten Herman en Jozephine in het huwelijksbootje. De twee hebben samen twee kinderen: een dochter van elf en een zoon van negen jaar oud.

Herman’s nieuwe liefde:

Toen de twee nog slechts ‘collega’s’ waren:

Bron: ANP, RTL Boulevard | Fotografie: ANP