Lastig! Herken jij deze eerste drie ‘Expeditie Robinson 2018’-kandidaten?

RTL heeft de eerste mysterieuze beelden van een aantal nieuwe Expeditie Robinson-kandidaten vrijgegeven. De taak aan ons om te raden welke BN’ers er gaan strijden om de titel komend najaar. En we moeten zeggen: we vinden het verdomd moeilijk…

Lees ook

Betekent dit kiekje dat Bas Muijs écht meedoet aan ‘Expeditie Robinson’?

Hint, hint

Er zijn drie video’s verschenen met in elke video een andere kandidaat. We zien op de beelden enkel wat armen en benen voorbijkomen, en wat hints over waar we de persoon in kwestie van zouden kunnen kennen. Eén van drie is een behoorlijk spierbundel en lijkt flink wat tijd door te brengen in de sportschool. Een tweede, mannelijke kandidaat danst er vrolijk op los en de derde, een vrouw, gaat ervandoor op een paar rolschaatsen. In haar filmpje vallen voornamelijk de lange, gelakte nagels en ogenschijnlijk ‘geel’ haar op.

Donny, is it you?

We hebben zo onze vermoedens, maar op dit moment is niets nog zeker. De spierbundel zóu Donny Roelvink kunnen zijn, maar dat maken we eigenlijk alleen maar op uit het silhouet van zijn hoofd in het laatste shot. Want is Donny, momenteel een hot item door zijn deelname aan Temptation Island Vips, écht zo gespierd?

Que si, que no?

Van de dansende BN’er wordt gezegd dat het Jody Bernal is – die vandaag overigens de geboorte van zijn tweede kind bekendmaakte – en dat zou zómaar eens kunnen kloppen. De oplettende kijker spot tattoos op de vingers van de ER-kandidaat, en op Jody’s Instagram zien zien we ook een aantal kunstwerkjes op zíjn handen.

Kleurrijk type

De vrouwelijk kandidaat is een lastige. Even dachten we aan Eva Simons, maar zij heeft geen tattoos op haar handen en de vrouw in de video wel; een opengeslagen boek tussen haar duim en wijsvinger in. Dus welke bekende Nederlander heeft die wel? Én heeft een felgele coupe (of bezit een gelijkwaardige pruik)? Én kan aardig rolschaatsen? Eén ding weten we wel zeker: die lange nagels gaan het Robinson-avontuur no way overleven.

Aftellen

Het nieuwe seizoen Expeditie Robinson gaat op 6 september van start op RTL5. Tot die tijd zullen meer kandidaten geteased én bekendgemaakt worden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: HH