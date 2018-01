Herkenbaar? Dit zijn de goede voornemens van Meghan Markle

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen het waarmaken van hun goede voornemens. Dat geldt ook voor Meghan Markle, die ieder jaar weer dezelfde dingen zou willen veranderen in haar leven.

Vaak snoepen, weinig bezoekjes aan de sportschool en te veel geld uitgeven aan kleding: we hebben allemaal wel een slechte gewoonte die we zouden willen veranderen. En dat het soms niet lukt, is ook niets nieuws. Het resultaat? Je moet het ieder jaar weer op je lijstje van goede voornemens zetten.

Nagelbijten

Je verwacht het misschien niet, maar sterren hebben hier dus óók last van. Zo zou Meghan Markle ieder jaar weer twee dingen op haar lijstje moeten zetten, namelijk minder vloeken en stoppen met nagelbijten. Dat schreef de royal-to-be zelf ooit op haar website The Tig, die inmiddels offline is gehaald. Behoren deze twee dingen ook ieder jaar weer tot jouw goede voornemens?

Bron: Flair.be, Town & Country US | Beeld: ANP