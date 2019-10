Henk en Marianne Timmer na 15 jaar ‘uit elkaar’: ‘Een onwerkelijk gevoel’

Henk en Marianne Timmer hebben een moeilijke beslissing genomen. Het sportkoppel last een relatiepauze in voor onbepaalde tijd. Een ‘onwerkelijk gevoel’, laat de schaatster weten.

Time-out

Na een relatie van vijftien jaar lijkt de koek een beetje op voor oud-voetballer Henk en voormalig topschaatster Marianne. Het stel doet een stapje terug in hun relatie, laat Marianne weten. “Vandaag een moeilijke en verdrietige beslissing genomen”, schrijft ze op Twitter. “Na vijftien jaar, gaan Henk en ik een stapje terug doen en een time-out nemen. Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt om met dit nieuwe en onwerkelijke gevoel om te gaan.”

Huwelijk

Henk en Marianne trouwden op 4 oktober 2012 na een relatie van negen jaar. “Eerder ontbrak het ons aan tijd”, liet oud-doelman Henk toen weten “Nu zowel ik als Marianne geen topsport meer bedrijft, konden we eindelijk een grote happening als dit organiseren.” Omdat de twee altijd gefocust waren op hun topsportbestaan, kwam een huwelijk er dus pas na negen jaar van. “Henk was minstens honderd dagen per jaar van huis toen hij nog actief was als keeper. En ik was geloof ik wel tweehonderd dagen per jaar onderweg. Er was in de voorbije jaren simpelweg geen tijd om onze liefde op deze manier te bezegelen.”

Kinderen

“Onze kracht is dat we elkaar vrijlaten”, onthult Marianne hun huwelijksgeheim. Henk: “We begrijpen elkaars wereld. Dat wil niet zeggen dat we nooit meningsverschillen hebben, maar we respecteren elkaar. En natuurlijk houden we veel van elkaar.” Of er binnenkort een liefdesbaby aankomt? Henk: “We zijn druk aan het oefenen.” Uiteindelijk kreeg het stel samen geen kinderen. Uit een eerdere relatie heeft Henk een dochter, Isa.

Lees ook

Carrières

In 2010 stopte de geboren Sappemeerse, mede vanwege blessures, met schaatsen op topniveau, Ze bleef wel in de schaatssport actief. In november 2009 meldde Henk in het tv-programma Pauw & Witteman het einde van zijn voetbalcarrière.

Vandaag een moeilijke en verdrietige beslissing genomen. Na 15 jaar, gaan Henk en ik een stapje terug doen en een time-out nemen. Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt om met dit nieuwe en onwerkelijke gevoel om te gaan. — marianne timmer (@timmermarianne) October 21, 2019

Bron: Story | Beeld: Still