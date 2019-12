Heleen van Royen haalt uit naar André Hazes om foto van zoontje

Woensdagavond vierden André Hazes en Monique Westenberg ondanks hun recente breuk samen pakjesavond met hun zoontje André Jr. (3). Tussen de vele lovende woorden van volgers kreeg het stel ook kritiek wegens het uitnodigen van enkele ‘zwarte’ pieten. En geloof het of niet, maar ook de tweede rel naar aanleiding van hun Sinterklaasfeest is inmiddels een feit.

Kritiek

Eerst werd André al door goede vriendin Glennis Grace op de vingers getikt na zijn foto’s op Pakjesavond en nu laat ook schrijfster Heleen van Royen weten gemengde gevoelens te hebben bij een actie van de zanger.

Fuck… Sinterklaas?!

Ook Heleen zag de Sinterklaasfoto’s voorbijkomen op André’s Instagram, maar waar Glennis bleef hangen bij de zwarte pieten die het gezellige avondje verzorgden in huize Hazes, valt Heleen een ander detail op. Op één van de foto’s poseert kleine André met de andere aanwezige kinderen en Sint en z’n pieten. Waarschijnlijk is gevraagd om even ‘lekker gek’ te doen voor de foto, want er worden tongen uitgestoken en rare bekken getrokken. Het zoontje van André maakt zijn pose af met twee middelvingers omhoog. Op Twitter reageert Heleen: “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta. Een beetje dom.”

Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta. Een beetje dom. pic.twitter.com/vkztnjP5Tu — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) December 5, 2019

Vreemd gedrag

Onder haar tweet krijgt ze bijval van haar volgers. “Wat een vreemd aangeleerd gedrag. Waarom?” en “Een kwestie van normen en waarden die iemand niet snapt”, aldus twee van hen. Een ander zegt: “Voorafgaande vraag is waarom je überhaupt een kind van drie zou aanleren om zijn middelvinger(s) op te steken.” Kleine André is op de sociale accounts van zijn ouders wel vaker te zien terwijl hij zijn middelvinger opsteekt. Maar Heleen wordt ook verweten dat ze nu hetzelfde doet als Privé, het blad dat André aanklaagt omdat er zonder toestemming een foto van zijn zoontje groots op de cover prijkte met het nieuws over de breuk. “Lieve Heleen, nu belandt datzelfde kind op jouw Twitter. Niet chique. Het kind in kwestie kan hier niks aan doen.”

Lees ook

Monique deelt video van emotionele uitvaart: André draagt kist van overleden oma

Boze Glennis Grace

Ook Glennis Grace schoot vanmorgen uit haar slof. Zij stond versteld van het inhuren van zwarte pieten voor het sinterklaasfeest. “Je weet dat je m’n vriendje bent. Maar deze foto’s met zwarte pieten kunnen echt niet meer man. Mijn maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Jammer, Dré. Iedereen mag een andere mening hebben, maar ik hoop dat je je ooit bewust wordt dat zwarte piet echt niet meer kan of zou mogen.”

Eerdere middelvingers van André Jr.:

Bron: Twitter, Story | Beeld: ANP