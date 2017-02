Heidi Montag reageert op zwangerschapsnieuws van haar ‘The Hills’-collega’s

In de MTV realityshow The Hills waren Lauren Conrad en Heidi Montag oorspronkelijk beste vriendinnen. Nu zijn de twee na een heftige ruzie echter al lang niet meer on speaking terms. Dit jaar kondigde niet alleen Lauren Conrad, maar ook haar mede The Hills-collega Whitney Port aan dat ze zwanger zijn. Nieuws waar Heidi toch niet omheen kon.

In The Hills liepen Lauren en Whitney samen stage bij Teen Vogue en er zal wat in het water gezeten hebben, want begin dit jaar lieten beide dames weten dat ze zwanger zijn. Lauren begon 2017 spectaculair met de aankondiging dat ze zwanger is. Whitney liet vorige week weten in verwachting te zijn. Voor beiden is het hun eerste kindje.

Heidi Montag heeft nu gereageerd op het nieuws van haar collega’s uit The Hills. Tegen Faithwire zei ze: ‘Het ziet ernaar uit dat 2017 het jaar is om zwanger te worden. Dus ten eerste: gefeliciteerd voor mijn voormalig co-sterren Lauren Conrad en Whitney Port, die beiden zwanger zijn. Jullie zullen beiden geweldige moeders zijn. Ik denk dat zwangerschappen en kinderen het mooiste zijn was God ons kan geven.’

Ze geeft ook aan dat ze zelf graag een gezin zou willen. Ze zegt: ‘Ik ben wel bezig met het plannen van een eigen familie. Hopelijk snel. Ik heb altijd kinderen gewild, maar het was tot nu toe gewoon niet het juiste moment.’

Heidi trouwde in 2009 met Spencer Pratt met wie ze tijdens de opnames van The Hills een relatie kreeg.

Bron: grazia.nl