Heftige uitspraken personeelsleden Meghan en Harry: ‘Ik geef hun huwelijk vijf jaar’

In mei 2018 stapten prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Hoewel dat nog geen jaar geleden is, zou de liefde volgens sommige personeelsleden van de Britse royals niet lang stand houden.

Als we de geruchten mogen geloven, is Meghan alles behalve een lieverdje. Zo is deze week het derde personeelslid van het koppel opgestapt en zou ze onder de werknemers zelfs de bijnaam ‘Duchess Difficult’ hebben gekregen. Zij doen nu een boekje open over het huwelijk tussen de hertogin en Harry.

Actrice

In The Daily Telegraph zeggen enkele personeelsleden van het Britse koningshuis onder andere dat Harry te veel hooi op zijn vork neemt met Meghan. Sterker nog, hij zou zijn vrouw niet aankunnen. ‘Ik geef hun huwelijk vijf jaar’, aldus een van de medewerkers. Ook vinden ze dat een actrice niet echt past in het kader van het Britse koningshuis. ‘Wanneer je in dienst gaat bij de royals verwacht je koningin en vaderland ten dienste te staan, niet per se een Amerikaanse actrice die meespeelde in een televisieserie.’

Bron: HLN.be | Beeld: ANP