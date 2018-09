Heftig! Hilary Duff zet filmpje stalker online

Dat bekendheid ook nadelen met zich meebrengt is niets nieuws. Maar bij Hilary Duff ging het gisteren wel heel erg ver! De actrice en zangeres werd namelijk de hele middag al gevolgd door een man. Ze was hier helemaal klaar mee en besloot hem te filmen en op Instagram te zetten.

Stalker alert

“Deze man was vanmorgen bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon en volgde me naar het huis van mijn zus. Hij parkeerde op haar oprit om te fotograferen. Hij volgde me toen ik boodschappen ging doen. Ik vroeg hem vriendelijk om te vertrekken maar hij stalkt me nu al uren. Dit is niet ok. Ik ben negen maanden zwanger. Als mensen zeggen dat dat erbij hoort als je beroemd ben dan wordt ik daar kotsmisselijk van. Dit gebeurt elke dag en het is niet ok”, verzucht de 30-jarige Hilary.

Filmpje

Op het filmpje kun je zien hoe de man in zijn auto de doorgang voor Hilary blokkeert en duidelijk niet van plan is om te vertrekken, zelfs wanneer ze dit meerdere keren vraagt.

Hilary is in verwachting van haar eerste kindje met haar vriend Matthew Koma. In 2012 werd haar zoontje Luca Cruz geboren, die ze kreeg met haar toenmalige man Mike Comrie.

