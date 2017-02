Heftig: Dochter Jamie Lynn Spears in ziekenhuis na ongeluk

Maddie, het dochtertje van Jamie Lynn Spears, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een heftig ongeval met een quad. Dit meldt TMZ.

Kritieke toestand

Jamie Lynn is de zus van Britney Spears en is moeder van Maddie Briann Aldridge. Het 8-jarige meisje zou naar verluidt enkele minuten onder water hebben gelegen, nadat haar quad over de kop vloog en in het water belandde. Na het ongeluk is het meisje direct naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze momenteel in kritieke toestand verblijft.

Privacy

Opa Jamie Spears laat aan E! News weten: “Bid voor onze baby Maddie.” Hoe het er precies aan toe is met het dochtertje van Jamie Lynn, is nog onduidelijk. De woordvoerder van de familie Spears, laat weten dat de familie erg gehecht is aan hun privacy in deze heftige situatie. “Niet alles wat in de media verschijnt wat betreft het ongeluk van Jamie Lynn’s dochter Maddie is correct. De familie Spears waardeert alle steun.”

