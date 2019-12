Glansrijke start voor ‘Heel Holland Bakt’: Twitter smult van nieuw seizoen (én een slanke Janny)

Na een volgens velen ontzettend teleurstellende finale van ‘Expeditie Robinson’ konden kijkers gelukkig lekker overschakelen naar NPO 1. Het heerlijk kneuterige programma ‘Heel Holland Bakt’ ging eíndelijk weer van start en Twitter smulde als vanouds van de eerste aflevering.

Ware kijkcijferkanonnen

Met maar liefst 2,4 miljoen kijkers bewezen presentator André van Duin, Robèrt van Beckhoven en (een flink afgevallen – wat ziet ze er goed uit!) Janny van der Heijden dat ze nog altijd absolute kijkcijferkanonnen zijn. En als de twee juryleden dan óók nog eens helemaal op elkaar zijn ingespeeld, belooft dat natuurlijk héél wat goeds voor de komende weken.

Wanneer je robèrt en janny tegelijkerijd “ soufflé “ hoort roepen.. Dan weet je het…dan weet je waar je de eerst volgende zondagen klaar voor gaat zitten..#hhb pic.twitter.com/kXk9J6H8Sr — Starbuck (@starbuck68) December 15, 2019

De tien gebo… eh, gebakjes

Kijkers snoepten in aflevering één van een soort bakkamp, waar allerlei potentiële meesterbakkers zich mochten bewijzen. Uiteindelijk rolde hier de tien laatste kandidaten uit die ook daadwerkelijk de strijd met elkaar aangaan in de beruchte baktent. Uiteráárd heeft twitter al een mening over elke deelnemer en dat snappen we helemaal. Het is immers weer een opvallend, gezellig en interessant clubje bij elkaar.

Ik heb al een intellectuele bakker, een ruwe bolster blanke pit bakker, een onzekere jongere bakker, een wat-ben-ik-toch-een-gek-mens-bakker en een gezellige nicht-bakker gezien. Nu nog een 'ik heb eigenlijk al een cateringbedrijf'-bakker #HHB — Daan Bultje (@daanbultje) December 15, 2019

Zo’n toneelstukje in de keuken met je broer😂 Heeft lang op z’n tekst moeten oefenen..maar het kwam zeer goed zijn mond uit: “ proeven ? “ 😂#hhb pic.twitter.com/dbH36LTtya — Starbuck (@starbuck68) December 15, 2019

Hoe vinden ze ieder jaar weer zulke leuke kandidaten? 😄 #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/7GP7ZmWYjV — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 15, 2019

#HHB Esther mag weer broodjes gaan afbakken op 10 km hoogte ✈️ #heelhollandbakt of zoals Joris Linssen zou zeggen:”Hello!, goodbye “…Esther 😛 pic.twitter.com/m0vjF9pZtL — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) December 15, 2019

#Genieten

Bereid je alvast voor op héél veel potentiële nieuwe grappen en memes. Want Heel Holland Bakt, dat eerder gepresenteerd werd door de dit jaar overleden legende Martine Bijl, is natuurlijk hét twitter-programma van de eeuw. Ook gisteren ging het al lekker los. Deze pareltjes willen we jullie niet onthouden.

Ik zoek iemand die net zo naar mij kijkt als Robert naar een soufflé #hhb pic.twitter.com/eEaW2cJqcV — Victor Hopman (@vic23) December 15, 2019

Dit doet mij vooral denken aan de tijd dat mijn kinderen nog niet zindelijk waren. #hhb pic.twitter.com/YNJt7zgfpL — Cluit (@decluit) December 15, 2019

Dit ziet eruit als het gevolg van iets te veel wijn drinken bij het kerstdiner. 😂 #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/Gd5d01lj6X — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 15, 2019

Heel Holland Bakt is vanaf nu elke zondag om 20:25 te zien op NPO 1. Kijk hier de eerste aflevering terug.

