Hebben: Meghan Markle gaat meewerken aan Vogue

Wij kunnen niet wachten, Meghan Markle gaat een meewerken aan het september issue van de Britse Vogue! Nu haar zangerschapsverlof er bijna opzit, is is de Duchess alweer volop plannen aan het maken. Haar samenwerking met British Vogue is daar een van.

Het septembernummer van Vogue is beroemd en berucht, het is dan ook niet niks dat Meghan juist voor dit nummer gevraagd is. Het nummer zet altijd de toon voor het aankomende mode-jaar en staat bomvol inspiratie.

Lees ook:

Zó mooi: dit kreeg Meghan van Harry voor hun huwelijksjubileum

Opinie

De Amerikaanse gaat niet alleen op de foto voor het blad. Nee, ze wordt echt gastredacteur en gaat zelfs een opiniestuk schrijven. Wij zijn nu al zo benieuwd waar dat over zal gaan. Niet alleen Meghan zal haar stem laten horen. Volgens het blad US Weekly zal Meghan ook andere inspirerende vrouwen uitkiezen die een bijdrage aan het blad zullen leveren.

Op de foto

En alsof dat nog niet genoeg is, worden de foto’s waarschijnlijk in het huis van Meghan. Wellicht kunnen we dus ook nog een klein glimpje van Harry en Archie opvangen. Hoe leuk zou dat zijn?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NSMBL.nl | Beeld: GettyImages