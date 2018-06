Hebben! Hier vind je een betaalbare variant van Meghans fluwelen Jimmy Choo’s

In maart bracht Meghan Markle een verrassingsbezoek aan Belfast en hoewel dat al een aantal maanden geleden is, is haar outfit tot op de dag van vandaag bijgebleven. Zo droeg ze een stijlvolle jas, donkergroene rok en een paar fluwelen rode pumps van Jimmy Choo.

Meghan Markle staat niet alleen bekend als de vrouw van prins Harry en de hertogin van Sussex, maar we kennen haar natuurlijk ook van haar rol als Rachel in ‘Suits’. Daarnaast wordt ze vaak geroemd wegens haar gevoel voor mode; zo viel ook de outfit op die ze in Belfast droeg.

Nog niet verkrijgbaar

De stiletto’s die ze droeg, maakte menig vrouw jaloers, maar je zou er ook flink wat euro’s voor neer moeten tellen; zo’n 530 euro om precies te zijn. Daarnaast liggen de schoenen nog niet in de winkel, gezien de collectie nog niet verkrijgbaar is.

Goed nieuws

Maar… er is goed nieuws: als je lookalikes van de schoenen van Meghan op de kop wil tikken, moet je nú naar de webshop van Debenhams surfen; daar vind je een superbetaalbare variant van de stijlvolle fluwelen schoenen. Ze kosten slechts 36 euro, maar je moet er wél snel zijn; maat 37 en 40 zijn al helemaal uitverkocht, de rest van de maten is nog beperkt beschikbaar.

Bron: HLN.be | Beeld: ANP, Debenhams